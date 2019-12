Una “gita” a VareseNews e Elmec Solar per i ragazzi di Morosolo

Gli alunni della classe quinta della scuola primaria Alessandro Manzoni di Morosolo sono andati a visitare la sede di VareseNews. I ragazzi hanno approfondito l’argomento del testo giornalistico e visto come lavorano i “veri” giornalisti.

L’incontro è servito per conoscere come è organizzata la redazione e come si dividono i compiti. «È stata un’esperienza molto interessante», dicono gli studenti.

Nella stessa mattinata i ragazzi hanno anche visitato la sede di Elmec Solar a Brunello mentre a VareseNews c’erano i loro compagni di quarta.