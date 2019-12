Gran Galà di Natale a Villa Poro Pirelli

Il Comune e la Proloco di Induno Olona invitano tutta la cittadinanza al tradizionale scambio degli auguri di Natale.

Sabato 14 dicembre, alle 20.30 a Villa Porro Pirelli in occasione del Gala di Natale si terranno la cerimonia di consegna del Premio Monarco e la premiazione del concorso di poesia in italiano in dialetto.

La serata, che sarà accompagnata dalla musica di Tramline Orchestra, si concluderà con gli auguri e un brindisi finale per tutti.