Hashish, marijuana, ecstasy e coltelli: arrestato un 28enne

Quasi 3 etti di hashish e marijuana, pasticche di MDMA e due coltelli. I carabinieri di Turate hanno arrestato un 28enne domiciliato a Rovellasca per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno perquisito l’uomo e hanno trovato un involucro di hashish dal peso complessivo di 240 grammi, nonché un involucro contenente marijuana per un quantitativo di 55 grammi.

I militari, approfondendo le ricerche, hanno trovato all’interno di un cassetto nell’abitazione dell’arrestato qualche centinaio di euro e sostanza stupefacente sintetica del tipo MDMA per un peso di 2,5 grammi, nascosti in camera da letto. Inoltre i militari hanno trovato vario materiale per il confezionamento e 2 coltelli con lame annerite da fuoco. L’arrestato, concluse le formalità, è stato portato nel carcere di Como Bassone.