Atletica Rovellasca, torna con la seconda edizione il Trofeo Enzo Campi

La stagione sportiva 2025 dell’Atletica Rovellasca prosegue con un appuntamento di rilievo: mercoledì 9 luglio alle 19,30 al Centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco 8 andrà in scena la seconda edizione del Trofeo Enzo Campi, valido come C.R.L. Meeting Bronze Lombardia.

La manifestazione, riservata alle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior, rappresenta un’occasione importante per gli atleti lombardi di confrontarsi in un contesto tecnico di buon livello, con gare sia su pista che nei salti e nei lanci.

Il programma delle gare

Gare femminili: 100 metri, 400 metri, 800 metri, Salto in lungo, Lancio del disco

Gare maschili: 100 metri, 400 metri, 800 metri, Salto in alto, Salto triplo, Getto del peso

L’evento è patrocinato dal Comune di Rovellasca e sostenuto da numerosi partner locali. Ingresso libero.