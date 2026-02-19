“Crepe della quiete”, a Rovellasca un viaggio tra depressione e spiragli di luce con Nicoletta Cattaneo

Venerdì 20 febbraio la Biblioteca Comunale di Rovellasca ospita la presentazione del libro “Crepe della quiete”, un testo che affronta senza filtri depressione, panico e insicurezza

Venerdì 20 febbraio alle 21 la Biblioteca comunale di Rovellasca propone un incontro con l’autrice Nicoletta Cattaneo, che presenterà il suo libro “Crepe della quiete”.

Il libro racconta ciò che spesso resta nascosto: il dolore sordo, la paura che tutto crolli, i pensieri che mordono. Con una scrittura essenziale e a tratti poetica, Nicoletta Cattaneo accompagna il lettore dentro l’esperienza della depressione, del panico e dell’insicurezza, senza filtri né morale.

Pagine brevi ma intense e viscerali, schegge di memoria e di respiro in cui vivere non è qualcosa di semplice o scontato. Il corpo diventa una casa difficile da abitare, attraversata da crepe che incrinano la quiete apparente.

Tra le ombre emergono però piccoli spiragli di luce. Nel racconto prende forma una forza fragile ma reale: quella che nasce dall’ascolto e dall’iniziare, anche solo per un attimo, ad accogliersi. È in questo spazio sottile che il libro trova la sua dimensione più autentica.

Durante l’incontro l’autrice dialogherà con il pubblico, raccontando la genesi dell’opera e i temi che la attraversano, offrendo spunti di riflessione su fragilità, consapevolezza e possibilità di rinascita.

Ingresso libero.

Foto di Raphael da Pixabay