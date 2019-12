“Immigrato”, la nuova canzone di Checco Zalone

L’ultima volta ha sbancato il botteghino e adesso, per la precisione il 1° gennaio, Checco Zalone torna al cinema con con “Tolo Tolo“, il nuovo film che affronta, a suo modo, il tema dell’immigrazione. Ne è una prova il video della nuova canzone dell’artista, dal titolo “Immigrato” e diffuso nelle ultime ore per il lancio del film.

Si tratta di una canzone inedita e originale, ma non è un passaggio del film. Immagini, riprese e personaggi non fanno parte di “Tolo Tolo”. Solo l’argomento si avvicina alla trama della pellicola, come il messaggio finale di Checco: “Vi aspetto al cinema il primo gennaio”.

Ecco di seguito il testo completo della canzone:

All’uscita del supermercato

Ti ho incontrato

(“il carrello lo porto io”)

Al distributore di benzina

(“metto io, metto io”)

Monetina

Al semaforo sul parabrezza

C’è una mano nera con la pezza

E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici

“C’ha due euro per panino!”

Immigrato

Quanti spiccioli ti avrò già dato

Immigrato

Mi prosciughi tutto il fatturato

Poi la sera la sorpresa a casa

Al mio ritorno

Ti ritrovo senza permesso nel soggiorno

Ma mia moglie non è spaventata

Anzi

Sembra molto rilassata

E ritrovo quel suo sguardo malandrino

Che faceva quando…

Quella roba lì

La faceva…

Immigrato

Sembra proprio che ti sei integrato

Immigrato

Favorisci pure l’altro lato

Immigrato

Ora dimmi perché mi hai puntato

Potevi andar dal mio vicino pakistano

O a quel rumeno in subaffitto al terzo piano

Ma hai scelto me

Il mio deretano

Dimmi perché

Perché, perché perché perché?

Prima l’italiano!

Immigrato

Chi ha lasciato il porto spalancato?

Immigrato

Ma non ti avevano rimpatriato?

Immigrato

Immigrato