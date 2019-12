Incidente in autostrada, ferite lievi per tre giovani

Tre giovani donne sono rimaste coinvolte in un incidente questa mattina, giovedì 19 dicembre, che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. L’auto sulla quale si trovavano le tre ragazze di 18, 23 e 24 anni, è andata a sbattere mentre percorreva l’A26 all’altezza del raccordo con l’A8, nel tratto Besnate Sesto Calende, Vergiate (foto di repertorio)

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale oltre al 118 ma le ragazze non hanno riportato gravi ferite.

Nel punto dell’incidente si è formata però una lunga colonna di auto, di circa tre chilometri.