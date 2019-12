Investiti mentre attraversano la strada

Ancora due pedoni investiti a Busto Arsizio, un uomo di 33 anni e una donna di 32. Dopo quanto accaduto nella serata di ieri quando una coppia di 20enni è stata investita in via Palermo ecco che le sirene tornano a suonare per altre due persone finite a terra a causa dell’impatto con un’auto (foto del nostro lettore Andrea).

L’incidente è avvenuto oggi (martedì), attorno alle 15, sul viale Duca d’Aosta, all’altezza dei Molini Marzoli, in corrispondenza dell’attraversamento pedonale nei pressi dell’edicola. Sul posto sono giunti un’ambulanza e un’automedica e la Polizia Locale che ha la sede proprio ai Molini Marzoli. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde.