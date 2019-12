I Joyful singers al San Giovanni Bosco per Jci

Nuovo palco per l’ormai tradizionale concerto Gospel di JCI Varese a sostegno del Progetto “A Me Gli Occhi”. Appuntamento sabato 28 dicembre alle 21.

Sabato 28 dicembre, alle 21.00, per la prima volta al teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio, si rinnova l’evento organizzato in occasione delle festività natalizie dalla sezione provinciale di Varese di JCI (Junior Chamber International), associazione di cittadini attivi tra 18 e 40 anni che per il quinto anno consecutivo ha invitato a esibirsi il coro gospel Joyful Singers, accompagnati dai musicisti Marco Reni (pianoforte), Alessandro Giana (chitarra elettrica), Alessandro Martorana (basso elettrico) e Massimiliano Varotto (batteria), diretti dal Maestro Davide Bontempo.

“Dopo aver sostenuto, negli anni precedenti, la campagna internazionale Nothing But Nets (contro la malaria in Africa) e la campagna Operation Hope (per le popolazioni colpite dal terremoto del Centro Italia), già l’anno scorso abbiamo voluto sostenere Il Progetto Galileo, al fine di supportare i ragazzi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), nella speranza che altri giovani volontari vogliano contattarci e unirsi a noi per creare cambiamenti positivi a livello locale”, spiega Fabio Crespi, Presidente di JCI Varese.

Soddisfatti di quanto fatto l’anno scorso, quest’anno abbiamo voluto di nuovo dedicare il Concerto Gospel a sostegno del progetto “A Me Gli Occhi”, ideato e portato avanti dal Lions Club Busto Arsizio Host per la prima volta nell’anno scolastico 2008-2009. L’iniziativa è rivolta alla prevenzione dei difetti visivi, ed in particolare dell’ambliopia, comunemente nota come “occhio pigro”, che colpisce il 5% circa della popolazione infantile.

L’ambliopia è un’anomalia di sviluppo della visione che si instaura nei primi anni di vita, tanto più curabile quanto prima viene diagnosticata e trattata. Ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno delle Scuole d’Infanzia di Busto Arsizio, pubbliche e private, il Lions Club Busto Arsizio Host offre la possibilità di sottoporsi ad uno screening gratuito, che viene effettuato da tecnici optometristi con apparecchiature portatili, all’interno degli Istituti.

I bambini così rimangono nel loro ambiente abituale, accompagnati dalle proprie “signorine”, e vivono questa esperienza con la massima serenità, percependola come un gioco”.

L’appuntamento, a ingresso libero, è possibile grazie il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, la collaborazione dell’Associazione Culturale Musikademia e la Fondazione Comunitaria del Varesotto, oltre al prezioso sostegno di alcune realtà imprenditoriali del territorio: Teddy Painter Bear, Diametal Italia, Crespi Catering & Banqueting, Tethasolutions IT Services, Esserre Sport Revolution, CVZ Antincendio SAS, Poliambulatorio Medico e Odontoiatrico Dr. Cristina Mirelli, Remax Professionisti Immobiliari, Arigas Busto Arsizio, Paglini Renault Store.