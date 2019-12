Kaso in concerto, il Natale in rap allo Spazio 23

Venerdì 20 dicembre ore 22, il rapper Kaso torna in concerto per presentare i suoi nuovi brani, alcuni già pubblicati mentre altri saranno delle assolute novità che potrete scoprire solo dal vivo. La serata si svolge allo Spazio 23 di Gallarate.

Il rapper varesino sarà accompagnato da una vera e propria band composta da altrettanti musicisti : Mauro Banfi (tastiere e piano), Marco Mengoni (batteria) e Francesca Morandi (basso). Lontano dal Rap confezionato per i giovanissimi, Kaso aggiorna il suono più classico dell’Hip Hop arricchendolo di inserti suonati che rendono il lavoro ricco di musicalità.

Ad aprire il concerto ci sarà il giovane rapper Damiano Prifti in arte Flaco, classe 96, di Busto Arsizio, che ha già pubblicato un album nel 2017 ma che da poco è tornato far ascoltare nuova musica in modo costante. Una volta al mese , infatti, pubblica un singolo e il 15 dicembre è uscito il suo regalo di natale intitolato “Sanno Che”. A seguire Dj set con ImNotAnInfluence. Ingresso gratuito ma con tessera associativa.