La contrada San Bernardino alla Carducci per la festa pre natalizia

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 5 e venerdì 6 dicembre la festa pre natalizia organizzata dalla direzione didattica e dal Comitato dei genitori delle scuole elementari G. Carducci in collaborazione con la Contrada San Bernardino.

Più di 250 alunni e tanti genitori hanno trascorso in entrambi i giorni un bel pomeriggio ed hanno ricevuto in dono dalla Contrada un simpatico cioccolatino a forma di Babbo Natale o di opmino di neve. La Contrada ringrazia la presidenza, gli insegnanti ed i genitori che hanno voluto coinvolgerla in questa bella iniziativa che tutti si augurano sia solo il prologo di una ulteriore e proficua collaborazione che si annuncia molto promettente.