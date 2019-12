La Pro Patria pallavolo chiude il 2019 in bellezza

Nona vittoria su 9 gare disputate per la Pro Patria pallavolo che “liquida” la pratica Diavoli Rosa in meno di un’ora e un quarto. I ragazzi di Brugherio (unica squadra under che milita in Serie C maschile in Lombardia) restano invece relegati all’ultimo posto della classifica con zero punti all’attivo.

L’equilibrio dura poco e i giovani atleti di Brugherio si trovano subito a dover inseguire i tigrotti. Sul 3-9 coach Fortunati ha già speso i due time-out del primo set a sua disposizione, la Pro non rallenta e mantiene il divario (6-13, 9-16), lo aumenta 14-22 e Ferrazzo con una diagonale da posto 2 chiude 16-25.

Si torna a giocare ma la musica non cambia: l’ottimo turno in battuta di Marku frutta lo 0-5 per i bustocchi, i Diavoli rosicchiano un pochino alla volta il margine di vantaggio dei ragazzi di Volpicella e si riportano sotto: 9-10. Luban e compagni non ci stanno e riprendono il largo (9-13, 10-15, 10-17) la pipe di Marazzini frutta il set point e Marku con un muro/punto scrive 15-25 sul tabellone.

All’inizio del terzo set i Diavoli trovano il primo vantaggio della partita: 4-3 e poi 6-4. La Pro con l’ace di Gasparotto impatta a 7. Le due squadre viaggiano appaiate sino a 11. Brugherio riesce a fare un altro piccolo break 13-11 ma Busto pareggia nuovamente e controsorpassa (13-16). L’ace di Cavaliere dai 9 metri, il muro di Ferrazzo fruttano il +3 (15-18). Questa volta sono i diavoli che pareggiano e sorpassano 19-18. Il primo tempo di Bossi riporta in perfetto equilibrio la situazione (19 pari). Si viaggia nuovamente con cambio palla regolare solo per pochi scambi poi la Pro assesta il break decisivo (21-24).

Brugherio annulla il primo match-point ma il successivo errore in battuta pone fine alla partita (22-25).