Legnano – Castellanzese, grande sabato al “Mari”

Legnano – Castellanzese, il derby atipico. Si troveranno di fronte sabato 21 dicembre (ore 14.30) i lilla e i neroverdi, con obiettivi diversi ma la stessa voglia di fare bene in una gara tra due città confinanti ma che raramente si sono affrontate sul rettangolo verde.

In linea d’aria i due stadi, il “Mari” di Legnano e il “Provasi” di Castellanza, distano poco più di 2 chilometri, ma le due società, fino agli ultimi anni, hanno sempre vissuto in categorie differenti. L’anno scorso in Eccellenza i neroverdi hanno dominato il campionato, chiudendo al primo posto, ma subendo una sconfitta dolorosa in casa dai lilla, poi promossi tramite ripescaggio.

Ad agosto c’è stato il primo “assaggio” con la sfida di Coppa Italia di Serie D, vinta dal Legnano in casa con un sonoro 5-2.

In campionato le due squadre stanno passando momenti diversi. I lilla di mister Vincenzo Manzo hanno una striscia aperta di otto vittorie e sono secondi in classifica da soli. La Castellanzese vive invece in zona playout, non riuscendo a trovare continuità di risultati. La graduatoria dice che ci sono la bellezza di 23 punti di margine tra le due squadre (38 il Legnano, 15 la Castellanzese). Ma si sa, le sfide tra vicine di casa sono sempre difficili da pronosticare e il calcio nasconde sorprese e tranelli.