Il Legnano vince ancora, sconfitte Caronnese e Castellanzese

Altra domenica di campionato condizionata dalla pioggia per Caronnese, Castellanzese e Legnano. L’unica a fare punti sono i lilla che battono 2-1 la Virtus CiseranoBergamo, mentre vengono sconfitti rossoblu e neroverdi.

GIRONE A

CARONNESE – LUCCHESE 2-3

Avanti 2-0 la Caronnese si fa rimontare dalla Lucchese al “Comunale” di Caronno Pertusella e perde 3-2 in un finale amarissimo per i ragazzi di mister Roberto Gatti. I rossoblu erano passati in vantaggio nel primo tempo con Scaringella al 30’. Nella ripresa ancora Scaringella sembrava aver chiuso la sfida anche perché i toscani sono rimasti in 10 per l’espulsione di Bitep. Nel finale però i rossoneri hanno accorciato con Vignali al 36’, pareggiato con Papini al 43’ e trovato la rete della vittoria in pieno recupero con Falomi.

RISULTATI: Chieri – Ligorna 2-1; Caronnese – Lucchese 2-3; Fezzanese – Bra 0-2; Lavagnese – Vado 0-3; Prato – Casale 2-0; Savona – Sanremese 1-2; Seravezza – Real Forte 3-3; Verbania – Borgosesia rinviata; Fossano – Ghiviborgo 3-2. CLASSIFICA: Prato, Sanremese 25; Fossano, Caronnese 23; Lucchese 22; Fezzanese, Real Forte, Casale 20; Chieri, Seravezza 19; Savona 18; Borgosesia 17; Verbania, Bra 14; Vado 12; Ligorna 11; Lavagnese 10.

GIRONE B

CASTELLANZESE. – BRUSAPORTO

Non riesce a infilare la seconda vittoria la Castellanzese, sconfitta 3-0 in casa dal Brusaporto. Gara nata male per i neroverdi, sotto già al 3’ per la rete di Belotti e raddoppio ospite giunto al 15’ su rigore con Forlani. Nella ripresa il 3-0 per il Brusa arriva al 36’ con Vitali.

LEGNANO – VIRTUS CISERANOBERGAMO 2-1

Continua a vincere il Legnano che continua ad abitare le zone nobili della graduatoria. Oggi i lilla al “Mari” hanno superato 2-1 la Virtus CiseranoBergamo. Legnano in vantaggio al 15’ con Gasparri, i bergamaschi hanno trovato il pari al 35’ con il rigore realizzato da Okyere. Nella ripresa il pressing lilla si è tramutato nella rete del 2-1 al 42’ con il colpo di testa di Cocuzza, ancora una volta decisivo.