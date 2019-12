L’ennesimo incidente fa crescere il malcontento di via Maino

L’ennesimo incidente nella zona tra via Adua e via Maino fa sollevare una nuova ondata di malcontento dei residenti che da tempo hanno lanciato l’allerta sulla pericolosità di quell’area, in particolare dell’intersezione tra la via e Adua e via Maino.

Oggi, lunedì 23 dicembre, a scontrarsi sono state un’automobile e una moto poco dopo le tre del pomeriggio. Un impatto violento che, fortunatamente, sembra non aver provocato gravi ferite all’uomo di 65 anni rimasto coinvolto: il personale del soccorso sanitario sta operando in codice verde.

Crescono però le preoccupazioni degli abitanti. «Quello con via Maino è un incrocio maledetto – ci racconta una delle abitanti della via -. Allo stop c’è scarsissima visibilità per via delle auto parcheggiate e sulla via gli automobilisti sfrecciano ad alta velocità».

Guardando ai dati sugli incidenti stradali nella città di Busto Arsizio negli ultimi tre anni sono effettivamente quattro quelli che hanno richiesto l’intervento degli agenti della polizia locale.

A Maggio del 2016 ci fu un ferito nello scontro tra due auto proprio all’intersezione tra via Adua e via Maino; a marzo del 2017 si conta un altro ferito nell’impatto tra due auto. A luglio del 2018 ci furono altri due incidenti. Il primo provocò due feriti nello scontro fra due auto e il secondo vide scontrarsi un’auto con un altro veicolo in sosta. E oggi si aggiungo lo scontro tra un’auto e una moto.

Problemi dunque generalizzati su tutta la via se teniamo conto che l’anno scorso era già sorto all’onore delle cronache un altro incrocio su via Maino, a pochi metri di distanza, con via Nannetti dove un residente aveva documentato puntualmente con delle foto i quattro incidente che nel giro di pochi mesi si erano verificati.