L’orchestra Ars Cantus si esibisce per il Natale del Lions Club Saronno

Tutta la magia del Natale con le note dell’orchestra “Ars Cantus: Voci Bianche, Coro e Orchestra”: il collettivo musicale sarà protagonista in occasione del tradizionale concerto di Natale del Lions Club Saronno Host, giunto alla sua 24esima edizione e realizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’evento è in programma per venerdì 20 dicembre alle ore 21, presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno, e sarà l’occasione per compiere un gesto caritatevole in vista del Natale. Per questo 2019 infatti, il ricavato sarà devoluto alle associazioni “La città di Smeraldo” e “La casa di Marta”.

Il costo del biglietto è di 25 euro per gli adulti e di 10 euro per i ragazzi fino ai 18 anni, l’ingresso per i disabili è gratuito.

Prenotazioni al contatto 02 96 02293 o all’indirizzo mail saronnohost@gmail.com . I biglietti sono acquistabili anche presso i punti di Saronno di Arredamenti Riva, Ottica Bergamini, Negozio Marco e La Bottega delle Idee.