A Malpensa splendono le eccellenze varesine

Gli spazi scelti sono quelli delle aree arrivi dei terminal di Malpensa: sui monitor che i viaggiatori incontrano appena giungono all’aeroporto intercontinentale, tra le prime immagini che possono vedere ci sono quelle delle eccellenze ambientali e artistiche della provincia di Varese. «Siamo orgogliosi di poter usufruire di uno spazio che, di mese in mese, registra il passaggio di milioni di viaggiatori. Li accogliamo con le bellezze di una terra dei laghi che, grazie alle proprie eccellenze, sta sempre di più richiamando l’attenzione di visitatori e turisti internazionali» spiega Fabio Lunghi, presidente di Camera di Commercio di Varese dopo aver avuto la conferma che un altro tassello importante per la promozione del territorio è stato posto.

«Vorrei subito rivolgere un sentito ringraziamento a Sea, in particolare al presidente Michaela Castelli. Dopo l’incontro del 16 ottobre scorso, ha voluto immediatamente dare concretezza ai progetti di sinergia che abbiamo delineato per favorire lo sviluppo del sistema turistico del nostro territorio. Da parte nostra, all’interno del nuovo spazio multimediale dell’InfoPoint turistico di piazza Monte Grappa, già da qualche settimana stiamo proiettando video illustrativi dell’attività di Sea»

Iniziative che vanno nel senso di rafforzare la collaborazione tra l’ente camerale e la società che gestisce gli aeroporti milanesi. «I video con le immagini delle nostre eccellenze e la distribuzione di materiale promozionale a Malpensa sono un gran bel regalo di Natale – continua Lunghi – per un comparto turistico varesino che, di per sé, grazie all’impegno, alle capacità e alla determinazione dei suoi operatori, sta registrando numeri sempre più significativi: l’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio ci dice che, nel periodo gennaio-giugno di quest’anno, è stato di oltre un milione il dato complessivo relativo ai pernottamenti mentre gli arrivi sono stati più di 600mila. Dati che sono cresciuti in modo eclatante nell’arco di poco più di un decennio: nel 2007 i valori erano pari alla metà di quelli attuali. Questo ci deve spingere a sviluppare ulteriormente un comparto turistico varesino che, sempre di più, rappresenta un ambito rilevante per il sistema economico provinciale».

Malpensa, quindi, come uno dei motori della promozione turistica varesina, che sarà particolarmente valorizzata in occasione degli eventi di maggiori richiamo in svolgimento sul nostro territorio.