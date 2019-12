Mobili in dono all’oncologia del San Matteo da Nichi

L’aveva chiesto Nichi. A distanza di un anno, mamma e papà hanno esaudito quel desiderio. Un regalo per il bene comune, per chi come loro sta percorrendo una strada lunga e faticosa a difesa della vita.

Nel reparto oncologico dell’Ospedale San Matteo di Pavia altre mamme e altri papà potranno aprire e utilizzare gli armadi colorati con i colori dell’Arcobaleno di Nichi contagiandosi di tutto ciò che Nicholas Bertolla ha donato a chiunque l’ha conosciuto nel corso della sua breve vita trascorsa in gran parte combattendo la leucemia, con al fianco l’intera sua famiglia e quella allargata della Fondazione Giacomo Ascoli.

«Siamo tornati ancora una volta qui al San Matteo – dice mamma Elena – per riportare qualcosa del tanto che abbiamo ricevuto pur facendo i conti con la tragedia più grande che possa capitare ad una mamma, ad un papà. Nichi ce l’ha chiesto, noi l’abbiamo fatto insieme a tanta gente che nel giorno del suo saluto aveva riempito la chiesa e non solo per starci vicino, soffocandoci di affetto. Con questi armadi Nichi e noi tutti vogliamo rendere più agevole la lunga degenza di cui conosciamo bene ogni aspetto, ogni piccolo particolare. Un grazie lo dobbiamo anche all’azienda “Favero Health Project” di Treviso, nella persona di Rita Favero, che ha fatto squadra con noi nel fornire i prodotti, senza dimenticare il primario del reparto Marco Zecca insieme al dott. Mina e alla dott.ssa Giorgiani unitamente al personale medico e infermieristico che mai ci hanno fatto mancare sostegno, disponibilità e amicizia».