Nasce InnoVaUp, l’acceleratore delle Pmi

Uno screening del livello di innovazione e della propensione allo sviluppo delle Pmi, un Innovation Index per mappare le aziende della provincia di Varese e uno studio firmato dal Politecnico di Milano per identificare le strategie più efficaci per diffondere l’innovazione tra le piccole e medie imprese. È ricco il programma di “InnoVaUp 2020: 500 aziende nella nuova rete dell’innovazione”, il primo forum dell’innovazione organizzato da Confartigianato Imprese Artser con Faberlab Dih, Fondazione Giannino Bassetti e Politenico di Milano.

L’appuntamento è per mercoledì 11 dicembre nella sede Confartigianato Imprese Artser a Gallarate (ore 18 – Viale Milano, 69). L’occasione è il lancio ufficiale di InnoVaUp, l’acceleratore di innovazione studiato per affiancare le Pmi nei processi di miglioramento delle performance aziendali e nell’iter per l’incremento della competitività.

Nel corso della serata verranno presentati i risultati del primo InnoVation Index della provincia di Varese, realizzato in via sperimentale su un primo panel di 50 aziende dagli innovation manager di Confartigianato Imprese Artser e Faberlab Dih. Per partecipare è sufficiente scrivere a relazioni.esterne@asarva.org o consultare i siti www.asarva.org e www.faberlab.org.