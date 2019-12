Il Natale ecosostenibile di Lessmore torna da Agricola e Seconda Strada

Sono tornati sugli scaffali di Agricola e Seconda Strada gli oggetti e idee regalo a tema natalizio firmati Lessmore e progettati dall’architetto e designer italiano Giorgio Caporaso. Il grande successo di questi prodotti e la sensibilità crescente delle persone verso i temi della sostenibilità, avevano fatto sì che in poco tempo gli stessi diventassero praticamente introvabili in negozio.

Alberi di Natale in cartone personalizzabili e da montare, alberi scultura in cartone luminosi/non luminosi, complementi e idee regalo prodotti con materiali 100% riciclabili e biodegradabili.

In tante misure e colori natalizi gli eleganti portacandele o portafiori sono perfetti per illuminare le nostre cene e le stanze creando un atmosfera calda e accogliente.

Ideali in ogni ogni angolo della casa, per soddisfare le più svariate esigenze quotidiane, i moduli quadrangolari moretti e morettini arricchiti da una veste natalizia con speciali texture, si possono usare in mille modi: svuotatasche, portaoggetti, pensili e anche piccole sedute per gli ospiti e soprattutto come regali sicuramente graditi a chi ama la semplicità e l’ambiente.

Dove acquistare i prodotti Lessmore per il Natale a Varese e provincia

Agricola Garden Center

via Pisna 1,

21100 Varese, Italy

+39 0332 320788

info@agricolashop.it

ArredoPiù

Viale Belforte, 250,

21100 Varese, Italy

+39 0332 330375

MA*GA GALLARATE – BOOKSHOP

Presso Fondazione Galleria d’Arte Moderna

e Contemporanea ‘Silvio Zanella’

Area bookshop

Via De Magri, 1 – Gallarate (VA)

T 0331706011

Mister Paper | Gatti e Vanoni

Via Campo di Maggio, 33,

21020 Gazzada Schianno VA

+39 0332 463434

Seconda Strada

Store di Olgiate

Via S. Giorgio – 21057 Olgiate Olona (VA)

+39 0331 624943

Per i vostri acquisti online

Lessmore Shop

la vetrina online con gli alberi di Natale in cartone

https://www.facebook.com/lessmore.it/

Oppure per acquistare inviare una mail con la richiesta a:

lessmore@lessmore.it