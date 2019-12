Da Lessmore idee regalo e decorazioni per un Natale ecosostenibile

Ormai non è più una moda, essere ecosostenibile è consapevolezza e dovere verso il nostro pianeta, ma il Natale è proprio quel periodo in cui tra feste, luci, cene, regali si rischia di dimenticarlo.

Vivere il Natale riducendo il proprio impatto ambientale si può, diminuendo gli sprechi e scegliendo consapevolmente prodotti eco-friendly. Su questo presupposto si basa l’intera collezione natalizia di oggetti e idee regalo firmati Lessmore e progettati dall’architetto e designer italiano Giorgio Caporaso, che punta a coniugare allegria, eleganza e spirito natalizio con l’utilizzo di materiali a base cellulosica 100% riciclabili e biodegradabili e tecniche costruttive rispettose dell’ambiente.

Albero di natale in cartone personalizzabile da montare

Suddiviso in sagome da incastrare fra loro, questo albero si presta ad essere personalizzato a piacimento rendendolo così un oggetto unico. Nella versione con spazi vuoti per addobbi come palline, figure e festoni, darà al Natale la vostra impronta perché potrete utilizzare i vostri piccoli oggetti come addobbi oppure potrete scegliere personalmente le piccole decorazioni più adatte. Disponibili in varie misure e con finiture di diversi colori, da quelli piccoli a partire da un’altezza di solo 30 cm. da posare su tavole e scrivanie fino a quelli più grandi con un’ altezza di circa 220 cm. Insomma, questi alberi sono anche un bellissimo stimolo per esercitare la propria manualità e creatività avendo la possibilità di caratterizzare un periodo di festa come il Natale anche con la propria inventiva decorativa. Il tutto con una visione ecosostenibile. Prezzi su richiesta.

Una linea di alberi realizzati in cartone 100% riciclabile, estremamente semplici e ricercati nella loro forma, studiata con strati sovrapposti, pensati per inserirsi nello spazio come una scultura o una formazione naturale sedimentata nel tempo. Unici e distintivi, affascinanti nel loro design essenziale ma di forte impatto e carattere, richiamano metaforicamente nella loro forma il crescere nel tempo degli alberi naturali, come messaggio di rispetto del tempo necessario alla ricrescita di un albero. Nella versione luminosa, l’illuminazione a led contenuta all’interno della struttura crea una suggestiva luce ambientale che trasforma lo spazio in un nido caldo e rilassante. Ancora di più questi alberi caratterizzeranno in maniera nuova il Natale, creando degli effetti particolari. Disponibile in diverse varianti colore e in varie altezze, dalle più piccole misure XS di h cm 15 a quelle più grandi XL di h cm 180. E per i più esigenti si possono chiedere misure personalizzate su richiesta. Prezzi su richiesta.

Lessmore – Company profile

Il brand Lessmore nasce dallo studio di una collezione intera di prodotti d’arredo concepiti secondo i criteri del design sostenibile e dell’economia circolare, ideata e disegnata da Giorgio Caporaso. Questo paziente e coraggioso lavoro di elaborazione continua lo ha portato agli inizi degli anni 2000 a realizzare i primi prodotti della “Giorgio Caporaso Ecodesign Collection” sfociata in un brand di arredo capace di identificarsi con i principi del design sostenibile di ultima generazione. Non come punto di arrivo ma come punto di partenza di un processo in continua evoluzione.

Lessmore è diventato oggi una realtà sempre più solida e in crescita, con l’obiettivo di continuare a migliorare la qualità dei prodotti – sempre più apprezzati per il loro design – e a migliorare l’interpretazione delle esigenze reali attraverso il confronto osmotico tra aspetti progettuali e produttivi. Attualmente Lessmore è un brand emergente del settore arredo ed i suoi prodotti progettati secondo i criteri del design sostenibile e dell’economia circolare sono diventati un punto di riferimento su questi temi. L’attuale tipologia di prodotti ha inoltre permesso di distinguersi all’edizione 2013 del Premio Sviluppo Sostenibile come una delle dieci migliori realtà imprenditoriali italiane operanti nel campo dell’ecodesign. I suoi prodotti sono stati presenti nei in importanti mostre e nei maggiori eventi espositivi nazionali e internazionali dedicati al design. I suoi prodotti, inoltre, hanno ricevuto importanti premi di design e riconoscimenti a livello internazionale.

Dove acquistare i prodotti Lessmore per il Natale a Varese e provincia

Agricola Garden Center

via Pisna 1,

21100 Varese, Italy

+39 0332 320788

info@agricolashop.it

ArredoPiù

Viale Belforte, 250,

21100 Varese, Italy

+39 0332 330375

MA*GA GALLARATE – BOOKSHOP

Presso Fondazione Galleria d’Arte Moderna

e Contemporanea ‘Silvio Zanella’

Area bookshop

Via De Magri, 1 – Gallarate (VA)

T 0331706011

Mister Paper | Gatti e Vanoni

Via Campo di Maggio, 33,

21020 Gazzada Schianno VA

+39 0332 463434

Seconda Strada

Store di Olgiate

Via S. Giorgio – 21057 Olgiate Olona (VA)

+39 0331 624943

Per i vostri acquisti online

Lessmore Shop

la vetrina online con gli alberi di Natale in cartone

https://www.facebook.com/lessmore.it/

Oppure per acquistare inviare una mail con la richiesta a:

lessmore@lessmore.it