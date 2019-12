Per Natale, perché non regalare alla famiglia un nuovo televisore?

Natale è alle porte e molte famiglie sono già alle prese con i regali per parenti e amici. Allora perché non approfittare delle offerte sui televisori da 40 pollici per acquistarne uno nuovo per la famiglia, possibilmente tra quelli di nuova generazione, OLED o 4k. È però bene fare molta attenzione ai prezzi e alle offerte, facendo un’attenta comparazione su ciò che si può trovare oggi in commercio.

OLED, 4K, 8K: le sigle incomprensibili

I siti come buonoedeconomico.it ci aiutano nella scelta tra un tv 40 pollici 4K o 8K, grazie alla comparazione di diversi modelli e alle recensioni utilissime per conoscere le caratteristiche dei diversi prodotti. Chi desidera sostituire il proprio televisore oggi si trova alle prese con una serie di sigle dal significato criptico. La sigla 4K indica in sostanza la risoluzione massima dello schermo TV. Oggi sono già presenti sul mercato modelli 8k, praticamente full HD, ma si tratta spesso di televisori molto costosi, adatti soprattutto come primo televisore della casa. Lo standard 4K è già decisamente ottimo e ci permette una buona visione, consentendo di risparmiare qualcosa. OLED è invece un acronimo che indica la particolare tecnologia con cui è stato prodotto lo schermo, che garantisce un’ottima visibilità da ogni angolo di visuale.

Le dimensioni del televisore

Oggi nei negozi specializzati si possono trovare televisori di ogni dimensione, anche superiori ai 65 pollici. Tale misura indica la diagonale dello schermo, tradotto in cm 65 pollici equivale a 165 cm circa, con un lato lungo di 144 cm e quello corto di 81 cm. Stiamo parlando di un elettrodomestico decisamente grande, che non sempre può trovare posto in tutte le stanze di un’abitazione contemporanea. Se decidiamo di acquistare un televisore per la camera da letto o la cucina, o anche uno schermo secondario, allora i TV 40 pollici in offerta sono decisamente più che sufficienti. Stiamo comunque parlando di schermi larghi 88 cm e alti 50 cm. È bene anche ricordare che non è consigliabile acquistare schermi eccessivamente grandi quando la distanza dagli stessi sarà inferiore ai 2 metri; con un televisore non eccessivamente gradi in queste situazioni si otterrà comunque un’ottima visione.

Il costo

La scelta di un televisore da 40 pollici 4K è perfetta anche per chi non desidera spendere cifre elevate per questo elettrodomestico. Se mantenendosi al di sotto dei 45 pollici il budget a disposizione potrà anche essere contenuto, al crescere di tale numero si raggiungono cifre che non tutti hanno il desiderio o l’opportunità di spendere. Soprattutto poi se stiamo parlando di regalare una TV al figlio da mettere in camera da letto, o del televisore da posizionare in cucina. Se ci si vuole mantenere all’interno di un budget non eccessivo le dimensioni contano, e tantissimo. Per altro oggi grazie alle nuove tecnologie di produzione e agli standard elevati di luminosità, contrasto e risoluzione, anche un televisore da 40 pollici 4K consente un’ottima visione in ogni situazione.