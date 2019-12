Occhio allo sciopero dei treni di domenica 15 dicembre

Occhio allo sciopero dei treni, Trenitalia e Trenord.

È di domenica, in un periodo in cui molti si concedono una giornata per negozi in città o mercatini altrove “fuori porta” (dunque: occhio se volete farvi un giro a Trento o Bolzano). E di domenica non ci sono neppure le fasce di garanzia.

Lo sciopero è in programma dalle ore 3:00 del 15 dicembre 2019 alle 02.00 del 16 dicembre 2019 (quindi di fatto per l’intera giornata di domenica) per il personale che lavora in turni giornalieri, avvicendati e non cadenzati che prevedono presenze 7 giorni su . Il personale che opera in turni giornalieri e avvicendati che prevedono presenze 5/7 o 6/7 (che non lavorano la domenica) potranno scioperare lunedì.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata dal sindacato OrSa, molto rappresentativo in particolare tra macchinisti, capitreno e altro personale viaggiante.

Lo sciopero in Trenitalia riguarda invece solo alcune Regioni come Liguria e Piemonte.