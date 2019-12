Openjobmetis: 103 punti per scrollarsi Pesaro di dosso

C’è voluta una mezz’oretta per imporre la legge di Masnago, ma poi la Openjobmetis ha centrato l’obiettivo, staccando sull’ultima salita una coriacea Pesaro (103-87 alla sirena) e aggiungendo due punti a una classifica sempre sospesa tra le speranze di Final Eight – ancora attuali – e le attenzioni alla zona calda.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 103-87 4 di 33

Varese piazza l’allungo decisivo quando sull’Enerxenia Arena iniziano a insinuarsi qualche dubbio e qualche paura su una possibile resurrezione marchigiana, visto che la Carpegna arrivava da undici sconfitte ed è tutt’ora fanalino di coda a quota zero. La squadra di Caja però si è rivelata troppo “lunga” per gli ospiti, che hanno tenuto botta finché Barford ed Eboua hanno realizzato ad alti ritmi aiutati qua e là dai compagni. Alla lunga però la OJM ha messo sul parquet tutta la propria cavalleria: sei uomini in doppia cifra (clamoroso Ferrero: 27), qualche giocata difensiva mancata nella prima metà di gara, il solito Simmons a dirigere il traffico in mezzo all’area colorata.

Insomma, alla fine è andata come doveva andare e come tutti avevano previsto, al netto di una Pesaro che tra tante difficoltà (gli acciacchi di Chapman, un pacco straniero di basso impatto) ha mostrato di essere viva e vivace nell’attesa che arrivi quel Troy Williams che dovrebbe portare punti, chili, esperienza e talento alla causa di Sacco.

Sul fronte biancorosso, certo, non si è trattato della prova più scintillante: per mezza partita si è vista una squadra più simile a quella “da trasferta”, con un Clark farfallone in difesa e poco produttivo in attacco, con Mayo e Vene non certo ai massimi e con qualche affanno nelle guardie. Poi dalla panchina è cresciuto Jakovics, Ferrero ha continuato nella sua corsa perfetta mentre Peak ha preso coraggio e si è esaltato come talvolta gli accade in casa. Si è visto anche Cervi, ma solo per 2′ (un rimbalzo d’attacco con errore nel tiro successivo), non si è visto (non entrato) Gandini che è vicino al passo di addio. Si è vista una vittoria non esaltante ma i due punti tengono Varese in corsa per andare proprio a Pesaro, sede delle Final Eight: con Cremona (sabato prossimo) vedremo quanto sono solide queste speranze.

COLPO D’OCCHIO

Buon numero di presenze in tribuna per una classica del basket italiano, un po’ decaduta rispetto a quando il match tra Varese e Pesaro metteva in palio scudetti e coppe. Le promozioni (giornata dell’abbonato e biglietto “dicembrino”) aiutano a riempire qualche vuoto, mentre non si segnalano tifosi sul fronte marchigiano, nonostante in casa la Carpegna sia sempre seguita da tanti spettatori.

PALLA A DUE

Quintetto tutto straniero per Caja che per la prima volta ha in panchina un Cervi “utilizzabile” dopo la comparsata a referto di Desio. Sul fronte opposto Sacco sceglie una coppia di ali italiana formata da Eboua e Zanotti; Clark è il primo marcatore designato del pericoloso Barford.

LA PARTITA

Q1 – Niente spallata iniziale per Varese che, anzi, si trova in più di un’occasione in svantaggio: ottimo l’impatto di Eboua che sfiora la doppia cifra nel quarto al pari di Barford. Varese trova poca continuità, ringrazia un lampo di Peak e soprattutto un grande Ferrero per il 25-24 della prima pausa.

Q2 – Si procede spalla a spalla con le due squadre che non riescono ad allungare i rispettivi break positivi. Le difese non fanno bella figura, Cervi si vede per appena 2′ mentre Sacco propone anche le “due torri” (Chapman e Totè). Ferrero è ancora il leader di una Varese che guadagna qualcosa con Vene e Mayo ma non lo difende: 56-54 con miracolo di Barford a fil di sirena da metà campo.

Q3 – Varese vede per qualche attimo i fantasmi ma poi sfodera un 8-0 che la riporta avanti, con Vene e Mayo che fanno i leader. Gli ospiti segnano zero canestri da due, però da tre punti inventano cesti improbabili e restano aggrappati alla partita. La spinta in più arriva da Jakovics per l’82-76 del terzo stop.

IL FINALE

Questa volta la Openjobmetis non si fa sfuggire l’occasione di scappare: Peak e Clark trovano le azioni veloci che danno per la prima volta la doppia cifra di vantaggio ai biancorossi. E quando Ferrero sembra avere esaurito le munizioni, ecco che centra un’altra tripla dall’angolo per il +13 a metà periodo, quando cioé Pesaro dà l’impressione di arrendersi. Anche perché poi è Simmons a salire in cattedra tra stoppate, canestri e difese precise: la Carpegna non può far altro che gettare la spugna nel momento in cui Caja applaude i tifosi che lo osannano e vengono premiati da Mayo che segna il punto numero 100.