Caja: “Partita combattuta, non era scontato vincere”

CAJA 1

«Partita che doveva vincere sul campo perché non c’era niente di scontato. Alla fine abbiamo dimostrato una buona tenuta fisica e mentale. Abbiamo chiuso in crescendo con giocate importanti e in contropiede. È stata la partita più combattuta giocata a Varese quest’anno. Nelle altre partite il vantaggio era stato sempre conquistato già nel primo tempo, questa volta invece abbiamo ottenuto il vantaggio alla fine del terzo quarto».

Galleria fotografica Openjobmetis Varese - Carpegna Prosciutto Pesaro 103-87 4 di 33

CAJA 2

«Era importante vincere dal punto di vista psicologico. Molto bravi i ragazzi e molto bravo il nostro capitano. Giancarlo (Ferrero, ndr) oggi ha fatto una prestazione da grande capitano ed è stato sul campo l’esempio dell’interpretazione della partita. Oltre ai punti (27) e i canestri da tre, è stati molto bravo a essere aggressivo: ha subito tanti falli, ha preso 9 liberi, 8 rimbalzi. Sono contento che la gente abbia apprezzato la partita del nostro capitano».

CAJA 3

« La nostra è una vittoria molto importante, due punti in più in classica che ci lasciano in una posizione non distante dalla media classifica. Sapevamo che Pesaro sarebbe stata pericolosa, così come lo è stata contro Milano la volta scorsa. Anche stasera ha confermato le cose buone.».

SACCO 1

«Nel primo tempo con un buon attacco siamo riusciti a rimanere in partita ma l’applicazione in difesa è stata, a voler essere gentili, non sufficiente. Eravamo riusciti a sopperire a questa lacuna difensiva con un buon equilibro. Stasera la mia pazienza è stata messa a dura prova e mi auguro che questa sia l’ultima volta con quest’atteggiamo in difesa.».

SACCO 2

«Varese ha spinto per 40 minuti a duecento all’ora, giocando, tra contropiede e transizioni, la partita che ci aspettavamo. Al termine dei quaranta minuti loro mi sembravano freschi e pronti, noi invece dopo venticinque minuti abbiamo finito la benzina e siamo andati in difficoltà contro una squadra ben organizzata come Varese. Finché siamo stati lucidi la squadra è stata brava a sviluppare soluzioni, sia dentro sia fuori dall’area. È comunque un aspetto che ci portiamo a casa per la prossima partita contro Pistoia.».

SACCO 3

«Il nostro vero campionato inizia domenica con gli scontri diretti contro le squadre in bassa classifica. Abbiamo troppe falle da andare a tappare: la squadra è falcidiata da infortuni anche abbastanza gravi e subisce il calo fisico e d’energia. Per esempio Chapman gioca con una gamba sola ma negli allenamenti non posso pretendere un’energia come quella di Varese che oggi ci ha messo sotto».

FERRERO 1

«Sono contento della mia prestazione ma soprattutto di aver vinto una partita che sapevamo non sarebbe stata semplice. Pesaro è venuta qui con grande motivazione e si è visto in campo. Abbiamo fatto un primo tempo non da noi, nel secondo invece abbiamo messo più aggressività in difesa, rubando dei palloni e realizzando qualche punto facile. A volte la palla entra più facilmente, altre meno, stasera siamo riusciti a vincere facendo qualcosa di diverso».

FERRERO 2

«Aver portato due punti a casa è la cosa che più conta. Siamo una squadra e tutti possono fare qualcosa, a volte qualcuno con dei punti in più, altre con una buona difesa o un anche un incoraggiamento. Questa è l’identità della nostra squadra, sono anni che qui a Varese è così. Tutti noi sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti e quando arriva il nostro momento bisogna dimostrare di esserci».

FERRERO 3

«Dobbiamo essere più aggressivi a livello di energie e attaccare meglio il ferro, continuiamo a lavorare per limare ancora i dettagli. La prossima partita a Pesaro? In casa, anche grazie al sostegno del pubblico, si segnano buone percentuali, fuori casa è più difficile e noi dobbiamo essere bravi a correggere i nostri difetti. C’è tanta voglia di migliorare, la squadra ha grandi motivazioni, cos’ come lo staff e la società. Sono positivo».