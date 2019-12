Passeggiata tra presepi di Maccagno e dintorni

Domenica 22 dicembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione per visitare i presepi di Maccagno e frazioni.

Maccagno è “il paese dei presepi” in quanto offre una fantastica collezione della rappresentazione della natività.

Preparati con maestria e posizionati in angoli suggestivi sia nel paese di Maccagno che nelle sue frazioni e la passeggiata lungo le antiche mulattiere li raggiunge tutti.

Il programma della giornata si divide in due tempi per facilitare le presenze:

Itinerario del mattino: ritrovo ore 9.00 presso posteggio Pro Loco Maccagno

Ore 9,05 inizio escursione: itinerario Maccagno – Pianca – Sarangio – Campagnano – Garabiolo –

Veddo – Maccagno.

Tempo totale escursione ore 3.45 – Difficoltà E (escursionistico) – Dislivello complessivo salita

390m – Accompagnatori Terio – Gianni 3387768131

Ore 13,00 pranzo al sacco in una struttura riscaldato

Itinerario pomeriggio: ore 14.15 ritrovo presso la sede Pro Loco Maccagno e visita ai presepi di

Pino, Orascio.

Tempo della passeggiata ore 1,30 – Difficoltà T (turistico)– Dislivello complessivo salita 50m

In caso di meteo avverso il programma potrebbe subire delle variazioni. Partecipazione gratuita.

Abbigliamento e calzature adeguate – I bastoncini non devono mancare vanno bene anche quelli per

sci. Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile

partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail

escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it