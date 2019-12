Piccolo viaggio tra le mete toscane che non tutti conoscono

La Toscana è una regione verdissima, affascinante e ricca di intere aree riconosciute come Patrimonio dell’Unesco. Non a caso è la meta prediletta del turismo nazionale ed internazionale, soprattutto nel suo inestimabile capoluogo che un tempo fu anche Capitale d’Italia. Soggiornare in un hotel a Firenze o nelle città limitrofe sarà un’esperienza indimenticabile perché basterà affacciarsi alla finestra per ammirare tutta le bellezza artistica, storica e naturale che la regione offre. Visitare la Toscana è un dono da concedersi almeno una volta nella vita e oggi daremo qualche buona dritta per scovare i migliori posti di tutta la Regione, senza tralasciare i “luoghi di culto” di interesse internazionale.

Firenze merita una visita a piedi, con il naso all’insù

Firenze non è solo Piazzale Michelangelo, Piazza della Repubblica e Ponte Vecchio. Questi luoghi certamente meritano una visita accurata ma la città nasconde tra le sue vie strette un patrimonio inestimabile di grandissimo valore culturale. Per esempio nella città sono sparse le cosiddette buchette del vino, dove i ricchi si facevano recapitare il nettare d’uva direttamente da una fessura nella porta. Oggi queste piccole buche sono fotografate e ammirate solo dai turisti più esperti dato quasi nessuno al di fuori della città ne è a conoscenza. Inoltre sulle mura e sulle pareti del centro storico sono disseminati tanti piccoli indizi del passato più o meno recente. In alcune vie trovi segnato il livello che raggiunse l’acqua dell’Arno durante l’alluvione del ’66. In altri punti scoverai le piccole opere d’arte dei più famosi artisti di strada internazionali che hanno sede propri a Firenze come Exit Enter e Clet. Poi ci sono i mille volti di Dante Alighieri sparsi per le volte e i cornicioni dei palazzi più antichi. Addentrandoti nelle vie del centro troverai botteghe vintage, vinerie e prosciutterie per gli aperitivi. Tra i posti assolutamente da vedere, dove troverai solo abitanti del posto, ti segnaliamo Piazza Della Passera, il Belvedere, San Niccolò e San Frediano.

Il Chianti e le colline tondeggianti

Nel Chianti convivono decine e decine di minuscoli paesini e frazioni dove potrai fermarti per essere accolto in degustazioni di aziende familiari che proporranno i loro migliori oli e vini. Il tutto avverrà in un’atmosfera verdeggiante e rustica, proprio come da tradizione contadina. Sambuca, San Donato, Montepulciano, Greve in Chianti sono solo alcuni dei piccoli meravigliosi comuni che non potrai tralasciare nella tua visita in Toscana. Da queste parti troverai vino rigorosamente contrassegnato dal gallo del Chianti di una qualità che inebrierà mente e palato e che accompagnerai rigorosamente a taglieri di zona di cui difficilmente ti dimenticherai. Intorno a Firenze, a meno di trenta minuti di auto dal centro segnaliamo Trespiano e Chiusdino dove trovi la vera “Spada nella Roccia”. Per chi ama i ruderi, invece, un posto davvero magico è il Castello di Sammezzano.

La Val D’Orcia è un paradiso terrestre

La Val D’Orcia è un’immensa vallata patrimonio dell’Unesco che anche durante le più grigie giornate di pioggia si mostra in tutta la sua bellezza naturalistica. Nella valle vivono specie protette, piantagioni di uva e olive e caseggiati e dimore storiche in cui vengono a sposarsi da ogni parte del mondo. I paesini da visitare di questa zona sono sicuramente Pienza, Trequanda e Montalcino. Sono tutti nei pressi di Siena, un’altra meravigliosa città unica nel suo genere. Tra le altre città meno inflazionate, infine, una menzione speciale va a Lucca, vero e proprio patrimonio di bellezza architettonica.