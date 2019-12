Poca neve, strade pulite

Un centimetro di neve a Varese e tre quattro centimetri a Campo dei Fiori che diventeranno forse una decina a fine mattinata. La neve annunciata è arrivata ma, grazie anche alle amministrazioni comunali che si sono attivate per tempo, non ha creato disagi sulle strade (la foto è di Flaviana Cegalin Baruffato‎ da Oggi nel Varesotto)

La prima vera nevicata è stata davvero molto leggera e già nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 dicembre, il Centro Geofisico Prealpino annuncia schiarite e rasserenamenti.

Nelle prossime ore è previsto però l’arrivo del favonio che potrebbe portare a gelate notturne, e formazione di ghiaccio sulle strade. Il vento più freddo sferzerà sulle Prealpi ma non arriverà in pianura. Per sabato si annuncia una giornata di sole e temperature in salita attorno agli 8, 10 gradi. Domenica invece la nuvolosità sarà stratificata e annuncerà l’arrivo per lunedì e martedì di una nuova perturbazione che porterà neve solo intorno ai 1500 metri.