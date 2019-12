I primi numeri del Natale varesino

Sono stata migliaia le persone che hanno assistito allo spettacolo delle lucine ai Giardini di Varese: per tutto il weekend la fila in via Sacco è stata incessante.

Domenica tantissimi visitatori hanno raggiunto anche il Sacro Monte per assistere all’accensione dell’albero di Natale e delle nuove luci che illuminano il borgo in occasione del Natale, per la prima volta in maniera cosi completa.

Domenica oltre 2000 persone hanno utilizzato i mezzi pubblici, tra navette speciali e funicolare, per raggiungere il Sacro Monte. Oltre 800 persone hanno utilizzato il nuovo Multipiano Sempione tra sabato pomeriggio e domenica.

«La città si è davvero riempita di tantissime persone in giro a visitare i Giardini Estensi, i mercatini, il centro addobbato e il Sacro Monte – spiega l’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin -Domenica poi sul borgo si respirava un’atmosfera bellissima. Ottima anche la risposta dei cittadini che hanno utilizzato le navette gratuite messe a disposizione e la funicolare aperta tutto il giorno. Voglio davvero ringraziare gli abitanti e gli amanti del Sacro Monte per aver contribuito a realizzare tutto questo. Ringrazio anche tutti i protagonisti che quest’anno, con le tantissime iniziative, stanno contribuendo alla buona riuscita del periodo natalizio, rendendo la città attrattiva e illuminata».

«E’ stato un piacere immenso – ha detto il Sindaco Davide Galimberti – vedere la nostra città così piena di persone, di luci, di iniziative, di bambini felici e di famiglie a passeggio. Il tutto con una bellissima atmosfera di ottimismo. Varese sta davvero cambiando e noi andiamo avanti a realizzare opere attese da tempo, iniziative, e soprattutto i fatti. Viva Varese, bella, illuminata e ottimista».