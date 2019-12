Il progetto di Prospettive Vegetali in onda su Radio Deejay. Giacomo Jack Castana è stato in diretta a “Il Boss del weekend”, programma in onda sulle frequenze della radio più ascoltata d’Italia il sabato e la domenica, ospite di Daniele Bossari e Federica Cacciola.

Castana, giardiniere e garden designer di Varese, ha raccontato il suo progetto chiamato “Prospettive vegetali” e la sua opera di divulgatore etnobotanico: 24 mila chilometri percorsi in tutta Italia per raccogliere interviste e testimonianze di uomini e donne, oltre 200, che lavorano con le piante, chi le coltiva, chi le ama, chi le studia, chi le somministra, chi le assume…

Ne è nato un documentario, “Plantasia – Viaggio tra uomini, donne e piante”, che vuole appunto raccontare il percorso di studi etnobotanici affrontati negli ultimi anni da Castana.

Per sostenere il crowdfunding su Produzioni Dal Basso e collaborare a realizzare un tour di proiezioni ed eventi botanici in tutta Italia si può guardare QUI http://sostieni.link/23598