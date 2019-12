Nuovo pulmino per l’associazione “Diamoci una mano”

È stato consegnato all’associazione “Diamoci una mano”, che ha contribuito economicamente all’acquisto della pedana mobile, la nuova autovettura a servizio delle attività associative.

“Un momento di condivisione di progetti e di idee che si è concretizzato. Ringrazio vivamente l’associazione per il lavoro quotidiano che svolge e per il contributo erogato per l’acquisto della pedana mobile installata sulla vettura per l’accesso alle persone con disabilità, grazie alla quale il servizio offerto sarà ancora più aderente alle necessità degli utenti” commenta il Sindaco Maurizio Mazzucchelli.