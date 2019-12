Regalatevi istanti di armonia

Istanti di Armonia, in via Cavour 6 a Varese, unisce al suo interno una profumeria artistica e un centro fitness che propone corsi di gruppo o individuali con personal trainer. Noi ci siamo entrati e abbiamo fatto due chiacchiere con Francesco e Roberta, i due giovani titolari.

Ciao Francesco, raccontaci cos’è una profumeria artistica

Una profumeria artistica rappresenta un viaggio all’interno del profumo, un luogo dove trovare un magnifico accessorio complementare della personalità di chi lo indossa. Nel mondo esistono “nasi” che creano i profumi partendo da esperienze vissute, da viaggi e sensazioni che vogliono racchiudere in un prezioso liquido, composto da olii essenziali di altissima qualità.

Si differenzia dalle profumerie commerciali perché non esistono testimonial di riferimento: l’obiettivo delle fragranze artistiche o di nicchia non è la diffusione su larga scala, ma quello di ‘’vestire’’ la persona con le note più adatte al suo carattere e all’occasione per cui si indossa, permettendo così di ‘’raccontarsi’’ attraverso una scia profumata.

Come mai avete deciso di aprire una profumeria artistica insieme ad un centro fitness?

Abbiamo aperto un luogo che possa coniugare le nostre passioni, la mia per il profumo e quella della mia compagna per il fitness.

La profumeria artistica ti permette scoprire accostamenti di materie prime eccezionali e di sviluppare particolare sensibilità per ciò che è fuori dagli schemi, apprezzandone a pieno la complessità e la ricerca che vi è dietro. La nostra idea è quella di curare il benessere della persona a 360 gradi e di unire così due mondi che sono meno lontani di quanto si pensi. Il benessere fisico, dopotutto, non è nulla senza quello mentale.

Prova a descriverci cosa significa per una persona entrare da Istanti di Armonia e cosa può trovare

La persona che entra da noi si trova a percorrere un vero e proprio percorso sensoriale, un’esperienza di acquisto guidata, alla ricerca di qualcosa di davvero particolare e unico anche nel packaging, che è sempre molto curato.

Noi per primi mettiamo grande impegno nella ricerca dei prodotti, andando (laddove possibile) in prima persona a visitare le aziende, soprattutto quelle di cosmetici, per poter toccare con mano la qualità del prodotto.

In generale teniamo molto a dare spazio a prodotti Made in Italy, ai quali abbiamo dedicato gran parte del negozio. Ad un’accurata selezione Italiana, abbiamo aggiunto qualche chicca europea, in particolare Francese.

In sostanza, da Istanti di Armonia si possono trovare alcuni dei migliori brand della profumeria artistica, come ad esempio le Italianissime linee di Perris Monte Carlo, Xerjoff e Casamorati, che stanno riscuotendo un enorme successo mondiale, ma anche le prestigiose fragranze di Parfums de Marly e Stéphane Humbert Lucas, le eleganti ‘’uova’’ di The House of Oud e le complesse creazioni di Andy Tauer. Non mancano inoltre aziende con una lunghissima e affascinante storia alle spalle, come Nobile 1942 e Oriza L.Legrand (1720) oltre che vere e proprie fragranze d’autore come la creativa e originale linea di Filippo Sorcinelli – UNUM. Per quanto riguarda la cosmetica, la selezione è volutamente snella e completamente Made in Italy, con linee di spicco premiate anche a livello internazionale come Insìum (vegana), LBF e Skin-Up di Phil Pharma.

Roberta, tu invece ti dedichi alla parte fitness. Raccontaci quali sono le proposte

Qui da Istanti di Armonia si possono svolgere corsi di gruppo di Power Yoga, Pilates Matwork, Fit-Boxe, G.A.G. e Zumba, oltre alla possibilità di scegliere un percorso di lezioni individuali mirate al dimagrimento, alla tonificazione muscolare o alla postura. E per andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo sempre in programma corsi di fitness che si svolgono in orario di pausa pranzo, dalle 13.00 alle 13.45 e dalle 14.30 alle 15.15.

Al termine di ciascuna sessione di allenamento, mi piace regalare qualche minuto di massaggio con la campana tibetana a ciascun partecipante, perché come diceva Francesco, ci piace abbinare una componente di benessere mentale a quella fisica.

Oltre al massaggio con le campagne tibetane, chi viene qui può coccolarsi con un massaggio olistico o con lo shiatsu (è necessario prenotare chiamando il numero 0332 232481 o mandando un messaggio su Facebook nella nostra pagina di riferimento).

Sito internet | Facebook | Instagram

Orari di Apertura

Da lunedì a venerdì: dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Domenica 1, 8, 15, 22 dicembre aperti dalle 10alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19