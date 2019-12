Rinascono i Verdi a Varese, Aimetti e Coffano i portavoce

È nata l’associazione della Federazione dei Verdi – Europa Verde della città di Varese, prima fase costituente del partito, che si sta riorganizzando su tutto il territorio nazionale.

A Varese l’assemblea degli iscritti ha eletto all’unanimità come co-portavoce l’architetto 26enne Francesca Coffano ed il sindaco di Comerio Silvio Aimetti.

Gli oltre trenta iscritti hanno nominato inoltre un consiglio direttivo, un tesoriere e, cosa non comune nell’attuale panorama politico, un comitato scientifico che avrà il fondamentale compito di fornire dati e informazioni per supportare le scelte politiche.

Sono passate poche settimane dalla serata con la co-portavoce nazionale Elena Grandi e già la città di Varese ed i comuni limitrofi mandano un importante messaggio di partecipazione politica.

“Di fronte alla crescita delle disuguaglianze, all’emergenza climatica, alla miopia della politica, è ora di rafforzare il movimento dei Verdi, l’unico in grado di dare risposte concrete alle persone perché capace di perseguire insieme la sostenibilità ambientale, quella sociale e quella economica – spiegano i portavoce -. Anche a Varese, il partito ecologista, che in Europa rappresenta la quarta forza politica, vuole offrire una casa a chi sta sostenendo le mobilitazioni sul clima e a chi vuole basare un nuovo modo di fare politica mettendo al centro l’ambiente come soluzione per creare lavoro, per diminuire le diseguaglianze sociali, per garantire salute e istruzione di qualità a tutti”.

Già dalle prime settimane del 2020 saranno organizzate iniziative e incontri tematici per poter discutere con le Persone interessate e per promuovere una corretta informazione su alcuni temi di importanza cruciale per il nostro futuro.