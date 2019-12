Rivoluzione a Bizzozero: il dottor Bianchi va in pensione

Con le lettere inviate dall’ASST Sette Laghi agli assistiti, la notizia è ufficiale: il dottor Angelo Bianchi (a sinistra nella foto), il noto medico di base operativo nel rione di Bizzozero a Varese, cesserà il proprio servizio pubblico dal prossimo 1° gennaio.

Angelo Bianchi, classe ’52, laurea nel ’78, ha iniziato il suo lavoro di assistenza nel 1980, in piazza S. Evasio, per poi avviare con successo uno dei primi studi medici associati di Varese, in via Adriatico, sopra la farmacia oggi condotta dalla dottoressa Daniela Baraldi, sua moglie.

Oltre che per la sua attività professionale, il dottor Bianchi è noto anche nel resto della città ed in provincia di Varese per essere il Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana (cui fanno capo anche le unità locali di Tradate e Gazzada-Schianno), impegno che proseguirà anche dopo il pensionamento lavorativo.

Nello studio di via Adriatico il suo posto sarà invece preso dalla dottoressa Chiara Civitelli.

