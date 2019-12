Schiacciato dal cancello di casa, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre, poco dopo le 16.00 a Gurone di Malnate, in via della Vignaccia.

Non è ancora chiara la dinamica, ma un uomo è rimasto schiacciato nel cancello di casa.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e gli uomini della caserma di via Legnani per liberare il signore e permettere al personale sanitario di agire in sicurezza.