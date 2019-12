Si è spento Piercarlo Crenna

Si è spento ieri a Taino, Piercarlo Crenna, medico di base che per tanti anni ha svolto la sua professione in via Mosé Berrini, nel centro del paese.

Grande appassionato di storia, vela e fotografia, nel suo ambulatorio si potevano ammirare alcuni suoi scatti. Il dottor Crenna andò in pensione nel dicembre 2017.

Dopo aver assistito moltissime famiglie, negli ultimi anni la malattia che stava combattendo è inesorabilmente progredita fino a prendere il sopravvento. I funerali si terranno domani alle ore 15:00 nella chiesa di Taino.