Storie di giovani donne, per ogni età

Siamo ufficialmente nel mese di dicembre! L’albero di Natale in libreria è acceso, i lettori cominciano a regalare libri. Bravi. Continuate così.

Per la nostra rubrica “mamma scegliamo un libro?” propongo un classico illustrato e un romanzo per ragazzi nuovo e forte.

Storie dalle mille e una notte

In “Storie dalle Mille e una notte” gli autori Charlotte Gastaut e Michel Laporte raccontano ai più piccoli, in versione semplificata, cinque storie tra le celebri novelle orientali di Sherazad, la figlia del gran visir che si era offerta come sposa al re persiano Shahryar, il quale uccideva le sue spose dopo la prima notte di nozze.

La ragazza aveva escogitato un piano per far cessare l’eccidio e non morire lei stessa. Ogni sera raccontava al re una storia rimandandone il finale al giorno successivo. Ha continuato a raccontare per mille e una notte finché il re si era innamorato di lei.

Nella raccolta di Gallucci troviamo Alì Babà e i quaranta ladroni, il pescatore e il genio, storia del principe e della dama di bellezza, storia del mercante di Bagdad e storia del piccolo gobbo.

“Storie dalle Mille e una notte”

di Charlotte Gastaut e Michel Laporte

Gallucci editore – € 12.75

Il potere di Vanessa

Per i ragazzi delle scuole medie e superiori Raffaella Radice pubblica per La Memoria del Mondo editrice “Il potere di Vanessa” toccando un argomento importante come il bullismo al femminile.

Vanessa è una ragazza forte che tende a sottomettere chi capita tra le sue mani. Al suo arrivo alla “Dimora”, una casa-famiglia per ragazze in difficoltà, causerà scompiglio e darà del filo da torcere agli educatori.

Un romanzo che osa dire la verità e racconta senza fronzoli la difficoltà di crescere nella nostra società.