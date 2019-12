Tradate si veste di rosso: torna la Babbo Natale running

Torna la “Banbbo Natale Running” di Tradate. Si tratta della corsa podistica intitolata a Stefano Pieri, che si svolge ogni 8 dicembre e che coinvolge centinaia di persone che puntualmente si vestono con cappello e abito rosso. L’iniziativa è organizzata dall’Avis di Tradate con la collaborazione dell’amministrazione comunale.

L’appuntamento è per domenica mattina in piazza Mazzini. Alle 9.30 partenza del minigiro di 800 metri risrervato ai bambini fino ai 10 anni, alle 9.45 partenza della due chilometri per gli under 14 e alle 10 il via per i partecipanti alla cinque chilometri.

È ancora possibile iscriversi nel giorno della gara, dalle 7.30 alle 9.20 in sala consiliare. Il costo di iscrizione è di 2 euro per gli under 14, 3 euro per gli over 14, 5 euro con compreso il cappellino e 8 per avere anche il costume completo da Babbo Natale.