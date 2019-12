Trovato il cadavere di un 35enne in una pensione nel Luganese, indagini in corso

Il cadavere dell’uomo giaceva nella camera di una pensione in via Merlina a Viganello nel luganese. Si tratta del corpo di un 35enne, cittadino svizzero e domiciliato nel Bellinzonese, e a trovarlo sono stati la polizia cantonale e i soccorritori arrivati sul posto perché allertati per una persona colpita da malore.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Gli accertamenti fatti fino a tarda notte non hanno permesso di escludere l’intervento di terze persone. Per questo motivo sono state fermate alcune persone la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti.

È stato richiesto l’intervento del Care Team Ticino per fornire supporto psicologico. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni.