“Un’ora di niente” al Santuccio

Il 13 dicembre alle ore 21:00 al teatro Santuccio di Varese, attraversando con grande ironia le sfaccettature e le debolezze dell’animo umano, l’attore Paolo Faroni dialogherà con il pubblico di Red Carpet Teatro con il suo spettacolo Un’ora di niente. Lo spettacolo è una produzione della Compagnia Bluscint, compagnia piemontese fondata nel 2008 dallo stesso Faroni e da Massimo Canepa.

Un’ora di niente sono in realtà sessanta minuti di concentrato di vita, in cui il mattatore Faroni inonda il pubblico di domande, scomode verità ed interrogativi esistenziali, senza un attimo di tregua.

Un monologo recitato da un Mercuzio vestito a festa a cui il pubblico può rispondere come Romeo: “Taci, ti prego, tu parli di niente” . Già: lui parla solamente di sogni.

Sinossi

Senza mai risparmiare un colpo sia a se stesso che al pubblico, il protagonista mette a nudo le proprie debolezze, che, alla fine, sono debolezze che accomunano tutti, con sincerità ed autoironia: dagli amori platonici alle perversioni sessuali, il suo monologo racconta il continuo sballottamento tra desiderio di elevarsi e istinto animale, all’insegna di un’esistenza che è insieme “paradiso e schifezze”.

Un’esistenza che però alla fine trova nell’amore un senso alla realtà, anche quando un senso non c’è e la vita si riduce a niente … e allora vale la pena lo stesso, perché alla fine non si parla d’altro che di sogni, tutto ciò di cui si ha davvero bisogno.

Lo spettacolo Un’ora di niente è un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni e di come tutti questi conflitti trovino nell’amore il loro campo di battaglia. L’amore come l’ atto creativo e gratuito per eccellenza, l’amore che ispira la poesia e che domina su tutto e allo stesso tempo su niente.

Mescolando narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa, Paolo Faroni si avventura in un flusso di coscienza potentemente comico e poetico. Un monologo à la Pazienza, che passa da uno stile a un altro, usando come unico collante l’ironia e la sua regola aurea: una gravità velata di leggerezza.

In occasione dello spettacolo, il 13 dicembre Red Carpet Teatro ospiterà l’Associazione Coopuf Iniziative Culturali che da anni opera per accrescere il patrimonio artistico, con particolare attenzione all’ambito musicale, della città di Varese. In linea con gli stessi principi che muovono l’attività di Red Carpet Teatro, Coopuf si è da sempre fatta promotrice di molti artisti emergenti, con particolare attenzione alle realtà del territorio e grazie alla partnership con Madboys Eventi & Concerti (agenzia di spettacolo che opera a Varese e in Italia da circa dieci anni) ha saputo arricchire il panorama musicale della Città Giardino ospitando dei veri “big” del panorama nazionale ed internazionale (fra i tanti: Ermal Meta, Frah Quintale, Massimo Pericolo, Derrick McKenzie).

Red Carpet Teatro

Red Carpet Teatro è la compagnia di produzione teatrale nata il 10 luglio 2017 da Giorni Dispari Teatro, scuola teatrale attiva dal 2002, tra le principali organizzazioni di didattica teatrale della provincia di Varese.

Uniche nel panorama varesino, le compagnie hanno sempre fatto della produzione il proprio punto di forza, riuscendo a portare sul palcoscenico grandi classici del teatro di prosa, nuove produzioni contemporanee e produzioni di opera lirica.

La direzione artistica è composta da Serena Nardi, Sarah Collu e Vittorio Bizzi. Dal 2018 Red Carpet Teatro ha avviato un progetto mirato a riportare la produzione dell’Opera Lirica a Varese con la realizzazione di Suor Angelica di Puccini, Don Giovanni di Mozart e il Varese Estense Festival, appuntamento estivo che si svolge ai Giardini Estensi di Varese e mira alla valorizzazione del territorio attraverso l’opera, il teatro e la musica.

“Un’ora di niente” – 13 dicembre 2019, Teatro G. Santuccio

di e con Paolo Faroni, assistente alla regia Alessia Stefanini

supervisione ai testi Massimo Canepa produzione Bluscint

Biglietto singolo adulti 12 €

Allievi Giorni Dispari Teatro 6 €

Posto unico non numerato

Non è richiesta la prenotazione

Ingresso gratuito per minori di 14 anni e disabili