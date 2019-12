Vacanze studio all’estero per imparare l’inglese

L’inglese è la lingua del business universalmente riconosciuta: ma padroneggiarla è veramente difficile. Alcuni recenti dati statistici mettono in luce come in Italia la lingua inglese sia veramente poco conosciuta. In Europa siamo al 36esimo posto per quanto riguarda la competenza linguistica.

Se l’Italia ha comunque una postazione media è un dato di fatto che nella nostra regione la lingua inglese sia scarsamente conosciuta.

Come fare per implementare le competenze linguistiche: sicuramente pensare ad una vacanza studio. Se si è giovani studenti degli istituti superiori della Puglia, la soluzione migliore è prepararsi per il bando Estate INPSieme in uscita fra qualche giorno sul sito dell’INPS. Anche per il 2020 INPSIEME si attesta per essere una delle borse di studio più ambite ed attese. Infatti il noto ente previdenziale mette a disposizione moltissime borse di studio per un soggiorno all’estero di 2 settimane durante i mesi delle vacanze scolastiche. Una idea interessante ma, se non si hanno i requisiti richiesti si può sempre pensare di scegliere un soggiorno tra i tanti proposti da EF.

INPSIEME e EF le migliori proposte sul mercato

Indubbiamente sia i soggiorni proposti da INPSIEME che quelli di EF sono di ottimo livello. Vacanze studio perfette per giovani e giovanissimi: assistenza dalla partenza al ritorno, soggiorni in famiglia o in college, a discrezione del giovane. Interessanti percorsi formativi strutturati in modo contemporaneo utilizzando una didattica coinvolgente, moderna ed assolutamente strutturata in modo da rendere possibile l’apprendimento rapido di una lingua differente da quella madre. Pomeriggi e serate alla scoperta delle tradizioni del luogo e non solo: gite a parchi, musei, punti di attrazione. Insomma si tratta di vere e proprie vacanze con qualche ora dedicata allo studio ma il vero potere della full immersion è quella del contesto in cui ci si reca.

Inglese volano per l’economia

La lingua inglese dalle nostre parti è il vero volano dell’economia locale. Nonostante la possibile influenza della Brexit in particolare per import ed export è vero che da noi il comparto turistico è uno dei più avanzati di Italia, siamo tra le regioni top per quanto riguarda il turismo mondiale. Dunque serve personale capace di padroneggiare alla perfezione la lingua inglese; per questo motivo iniziare sin da giovanissimi a studiare inglese con soggiorni all’estero indubbiamente favorirà l’accrescimento delle competenze linguistiche facendo in modo che anche l’economia del territorio ne avrà poi una ricaduta molto positiva.