Via Asmara, obiettivo: ridurre la velocità

Uno dei temi più dibattuti nella frazione di Voldomino è quello della regolamentazione del traffico in via Asmara e in via Copelli.

«Abbiamo fatto molti incontri con la cittadinanza, con le aziende presenti in quell’area e con tutti coloro che hanno ritenuto di dialogare con noi per trovare soluzioni atte a garantire una maggior sicurezza a tutti i conducenti dei veicoli. – commenta il vice sindaco Alessandro Casali – L’ obiettivo è quello di ridurre la velocità di percorrenza in via Asmara. Ringrazio soprattutto il professionista Fabio Macchi per averci aiutato».

La realizzazione di una microrotatoria tra via Asmara e via della Roggia, quella di un marciapiede lungo la carreggiata (da entrambe le parti o su un solo lato) e quella di uno spartitraffico, fino alla rotonda che porta al centro di Voldomino daranno una svolta importante alle problematiche di viabilità del quartiere.

Questo è il primo lotto mentre il secondo, in via di definizione , verrà realizzato nel 2021, già inserito nel piano delle opere pubbliche e prevede la prima zona con rotatoria in via Isolino.

Un progetto complessivo da quasi 300 mila euro. «Mi scuso personalmente per il protrarsi dei tempi di realizzazione ma spesso gli aspetti burocratici e progettuali sono complessi per opere comunque importanti ed attese da tempo» conclude Casali.