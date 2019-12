Vin brulè, the e cioccolata: il Natale del Palio di Gerenzano

Il Palio di Gerenzano riunisce i rioni cittadini in vista del Natale: domenica 15 dicembre l’associazione “I colori di Gerenzano” organizza l’evento “Mercatini di Natale del Palio”, che si svolgerà dalle 10 alle 17.30 in piazza De Gasperi a Gerenzano.

Vin brulè, the e cioccolata calda per tutti i cittadini, con i gazebo dei rioni illuminati a tema natalizio pronti a distribuire, dietro offerta libera, numerosi gadget e dolciumi, con tante sorprese in serbo per grandi e piccoli. Durante la manifestazione sarà possibile associarsi per l’anno 2020 presso il gazebo dell’associazione.

Sarà inoltre possibile acquistare il nuovo libro della seconda edizione del Palio di Gerenzano, oltre al primo libro realizzato e in vendita per chi non l’avesse ancora acquistato. Dalle 11 alle 12 è previsto un laboratorio per i più piccoli, mentre dalle 15 alle 16 ad esibirsi con brani natalizi sarà il coro ufficiale del Palio.