Il 2020 dei Mastini inizia a Caldaro

La prima partita del 2020 dei Mastini Varese Hockey è a Caldaro. Sabato 4 gennaio (ore 19.30) i gialloneri andranno in Alto Adige per disputare l’ultima sfida della prima fase del Campionato IHL di hockey ghiaccio.

Certi matematicamente della seconda posizione in classifica, il match servirà più che altro per provare a guadagnare qualche punto sulle avversarie in vista del Master Round.

Dopo tanti anni i Mastini si sono qualificati ai playoff con largo anticipo; sicura anche la partecipazione alla fase finale della Coppa Italia con la semifinale già configurata contro Pergine.

A Caldaro non sarà una passeggiata, ma una trasferta da vivere con la giusta concentrazione per iniziare l’anno nel miglior modo possibile, anche perché i punti in classifica verranno poi ridotti attraverso un conteggio che prevede una divisione per tre di quelli attuali, quindi meglio accumularne il più per rimanere a ridosso del Merano capolista e più lontani possibile dal Pergine terzo e impegnato proprio contro le aquile meranesi; anche per questo una vittoria dei Mastini avrebbe una duplice valenza.

La formazione varesina troverà un avversario arrabbiato per una prima parte di stagione sotto le attese, ma dopo il cambio di allenatore la squadra sembra aver cambiato marcia riuscendo nelle ultime giornate a conquistare diversi risultati positivi.