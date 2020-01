Vacanze brevi, il 2020 non sarà l’anno dei ponti

Il 2020 non sarà l’anno dei ponti. Per pianificare una bella gita fuori porta primaverile, quest’anno non potrete contare molto sulle festività. Pasqua e 25 aprile non saranno ravvicinati, la festa della Liberazione sarà di sabato e il primo ponte utile (breve) sarà quello del 1 maggio che cade di venerdì.

Per programmare una piccola vacanza meglio attendere il 2 giugno, un martedì, mentre Ferragosto e 1 novembre cadranno nel fine settimana. Sarà di martedì anche l’8 dicembre mentre Natale e Santo Stefano saranno venerdì e sabato.

Di seguito il calendario delle festività:



Pasqua – Domenica (12 aprile)

Pasquetta – Lunedì (13 aprile)

25 Aprile 2020 – Sabato

1 Maggio 2020 – Venerdì

2 Giugno 2020 – Martedì

15 Agosto 2020 – Sabato

1 Novembre 2020 – Domenica

8 Dicembre 2020 – Martedì

25 Dicembre 2020 – Venerdì

26 Dicembre 2020 – Sabato

31 Dicembre 2020 – Giovedì

1 Gennaio 2021 – Venerdì