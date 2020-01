In 210 al centro per l’impiego di Busto Arsizio per 12 posti di lavoro

210 persone per 12 posti da operatore giudiziario. A parte qualche attimo di criticità dovuto agli spazi dei Molini Marzoli, esigui davanti alle tante presenze, le forze del centro per l’impiego sono riuscite a gestire senza particolari problemi il grande flusso di richieste pervenuto. Le operazioni di deposito delle candidature sono iniziate ieri, e continueranno oggi nell’ordine dei numeri “conquistati” dagli aspiranti operatori giudiziari.

«Ieri sembrava di essere in trecento – dice un candidato tornato oggi – e pensavamo di dover aspettare molto di più. Invece già stamattina io per esempio sono il prossimo». «A parte qualche momento di confusione – dichiara un altro – è filato tutto liscio. Ovviamente gli spazi sono quel che sono e a nessuno piace stare fuori al freddo ad aspettare, ma tutto sommato non parlerei di ‘assalto’». 210 è però un numero ufficioso, visto che ci dicono che molti difficilmente torneranno, scoraggiati dalla mole di presenti. Terminate le operazioni di registrazione e valutati i curriculum, si passerà alle prove vere e proprie.

Così ha commentato il responsabile dell’ufficio: «Era la prima volta che questa cosa era affidata al centro per l’impiego. Ci si aspettava una grande affluenza viste le richieste, ma tutto è andato liscio tanto che oggi si chiudono le operazioni di candidatura. Poi graduatorie e concorsi. Da sottolineare la risposta efficace del centro anche davanti a questa mole di persone».