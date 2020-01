Il 60% delle patenti sospese salta per abuso di alcol

C’è un dato tra quelli trasmessi dalla Prefettura di Varese sul bilancio annuale dei controlli alla guida effettuati nel 2019 che balza subito all’occhio. È quello relativo al numero di patenti sospese per abuso di alcolici di si trova alla guida al momento dei controlli delle forze di polizia.

Nel solo 2019, infatti, sono state 1129 le patenti sospese a causa di guida in stato di ebrezza, il ben il 60% del totale delle patenti sospese durante l’anno.

Il punto su tutto questo arriva nel giorno in cui la Prefettura intende accendere il faro sui morti e i feriti per incidenti stradali con una riunione in concerto con tutti gli altri enti interessati, forze dell’orine in primis rappresentate dai vertici provinciali, ma anche le rappresentanze dei principali comuni del Varesotto, da Luino a Saronno.