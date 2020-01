Al teatro Soms di Caldana “Uova al tegamino“

Venerdì 24 gennaio alle ore 21 andrà in scena al Teatro Soms (Via Malgarini, in frazione Caldana) una commedia dal titolo “Uova al tegamino“, scritta e diretta dal giovane e pluripremiato autore Matteo Tibiletti, affiancato alla regia da Emanuela Legno e Alessia Agostino, e interpretata dagli attori della compagnia teatrale Il volto di Velluto, che già abbiamo tanto applaudito lo scorso anno sullo stesso palco.

Questo spettacolo, una divertentissima commedia sulla complessità dell’universo femminile e sulla ricerca della libertà personale, ha debuttato un anno fa al teatro OpenJob di Varese, con largo consenso di critica e di pubblico: ci aspettiamo una serata all’insegna del divertimento e perché no, con qualche spunto di riflessione sulle innumerevoli sfaccettature dei rapporti umani.

L’ingresso è gratuito.