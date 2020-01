Il nuovo anno comincia in casa per Castellanzese e Legnano

Dopo la sosta per le feste natalizie inizia subito il 2020 della Serie D. Tutti in campo domenica 5 gennaio (ore 14.30) con Castellanzese e Legnano che affronteranno impegni casalinghi.

CASTELLANZESE – LEVICO TERME

La Castellanzese inizierà il 2020 al “Provasi” con l’obiettivo di fare subito punti importanti per la classifica per riuscire a togliersi dalle sabbie mobili della zona playout. I neroverdi di mister Achille Mazzoleni hanno sfruttato la pausa natalizia con due amichevoli utili per preparare al meglio l’avvio del girone di ritorno. Ora starà alla squadra dimostrare il proprio valore.

LEGNANO – MILANO CITY

Chiuso il 2019 con la dolorosa sconfitta interna contro la Castellanzese, il Legnano proverà a iniziare il 2020 con un risultato positivo al “Mari” contro il Milano City di Busto Garolfo. Quasi un testa coda tra i lilla secondi in classifica e i granata ultimi in classifica ma rinnovati nel mercato di dicembre. La squadra di mister Vincenzo Manzo non può permettersi altri passi falsi se non vuole perdere le ambizioni di vertice cullate nella prima parte di stagione.