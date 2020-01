Anziana cade in casa. Arrivano i soccorsi

Una signora anziana è caduta nella propria abitazione, ma è stata prontamente soccorsa dai Vigili del fuoco e dal personale medico. È successo nella mattina di sabato 25 gennaio, in via Metastasio a Varese. Per la donna non ci sono state conseguenze e sta bene. La piccola strada, invece, è rimasta quasi bloccata per qualche ora per permettere l’intervento dei soccorsi.